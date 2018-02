Lula irá a SE para inauguração e reunião de governadores O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está a caminho de Aracaju (SE), onde participa esta noite da inauguração de um viaduto batizado com o nome do avô do governador do Estado, Marcelo Déda (PT). Lula vai inaugurar também uma estátua em tamanho natural de Carvalho Déda, que foi jornalista e político no Estado. Colocar estátuas de políticos nas praças e outros locais públicos de Aracaju é uma tradição da elite local. O ex-governador João Alves Filho, adversário histórico do PT, mandou fundir uma estátua do pai. Quem também costuma lembrar dos parentes é o ex-governador Albano Franco. Muitos prédios e até um estádio levam nomes de integrantes de seu clã. Amanhã o presidente Lula participa do 6º Encontro de Governadores do Nordeste. Entre os assuntos que deverão ser discutidos estão segurança pública, obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e, possivelmente, a proposta de reforma tributária do governo. Devem acompanhar o presidente os ministros da Casa Civil, Dilma Rousseff, da Justiça, Tarso Genro, e de Relações Institucionais, José Múcio.