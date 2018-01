Lula: investimento busca tirar Rio das páginas policiais

Lula saudou a inauguração do metrô "em um dos bairros mais chiques da cidade" como um fator de integração entre os moradores de classe média alta e aqueles que vivem nas favelas de Ipanema. Candidato a reeleição, o governador Sérgio Cabral (PMDB) recebeu contundentes elogios do presidente. "Que Deus permita que você continue governando por muitos e muitos anos o Estado do Rio." Lula afirmou que Cabral "é a figura que melhor encarna os interesses do povo do Rio de Janeiro, seja a classe média, a classe alta ou os trabalhadores".

O presidente embarcou com sua comitiva em um trem do metrô na nova estação e seguirá até o Maracanã. O trajeto que Lula percorre não é usual, pois no dia a dia os passageiros têm de fazer uma baldeação na estação do Estácio para chegar ao mesmo destino. Ainda hoje o presidente participará de uma solenidade do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), no Maracanãzinho, e de um jantar com empresários exportadores no Hotel Copacabana Palace.