Lula interrompe reunião ministerial para lanche Foi interrompida por volta das 12h45 para o lanche a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o seu ministério no Palácio do Planalto. O lanche foi servido no próprio Salão Oval do Palácio para dar agilidade ao encontro, segundo assessores da Presidência. Na primeira parte da reunião, que começou às 9h25, falaram Lula, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e o ministro das Relações Institucionais, José Múcio. Em seguida falaram outros 18 ministros e os líderes do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), e na Câmara, Henrique Fontana (PT-RS). Meirelles deixou o encontro para participar da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom).