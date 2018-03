Lula interrompe folga para reunião sobre chuvas no Rio

No início da tarde, o ministro inseriu, em seu twitter, o que combinou com o presidente. "Vamos disponibilizar tudo para ajudar. Já suspendi férias e devo ir ao Rio", informou. No fim da tarde, ainda em Salvador, o ministro disse que Lula o instruiu a preparar o ministério para enviar ao Estado "os bens necessários para as vítimas e seus familiares".

Descanso

Antes disso, porém, Lula tinha planos de desfrutar a praia na manhã de hoje, depois de festejar a virada de ano em uma festa preparada na base naval. Ao longo da manhã ensolarada, foi montada uma estrutura com mesas e cadeiras no ponto preferido do presidente em Inema, sob uma grande mangueira que sombreia um trecho da faixa de areia.

A cada 30 minutos, funcionários da base tiravam da areia detritos levados pelo mar - oriundos dos frequentadores da praia vizinha, de São Tomé de Paripe, no subúrbio ferroviário de Salvador, que passou o dia lotada. Além disso, botes com marinheiros percorriam o mar na região, afastando barcos de transporte da praia.

Acompanhado por familiares, Lula está, desde ontem, na Base Naval de Aratu. Ele tem previsão de retorno a Brasília no dia 6 (quarta-feira).

José Serra

O governador do Estado de São Paulo, José Serra (PSDB), também optou por passar o réveillon no Estado. Ele passou o ano-novo com a filha, Verônica Serra, e os netos no Condomínio Alto do Segredo, o primeiro construído na badalada praia de Trancoso.

Serra já anunciou, pelo twitter, que volta à capital paulista no domingo.