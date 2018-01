Lula interrompe férias em Búzios e volta a SP O pré-candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deve interromper as férias em Búzios (litoral norte do Rio) e voltar amanhã para São Paulo. Lula pretendia ficar no balneário até o próximo dia 15, mas mudou de idéia e resolveu voltar para casa. O petista teria ficado cansado da tranqüilidade de Búzios e decidido retomar suas atividades em São Paulo. Ele ficou hospedado na mansão do empresário Mauro Dutra, com a mulher, três filhos e amigos. Hoje à tarde, funcionários da casa de Dutra confirmaram que o petista estava de malas prontas e pretendia deixar a cidade. A assessoria de imprensa do PT, no entanto, informou que, como o petista está em férias, não podia confirmar o roteiro de Lula. Antes de deixar a cidade, o pré-candidato à Presidência se reuniu com moradores de Búzios no Cine Bardot. Cerca de 50 pessoas, entre elas o prefeito, vereadores e comerciantes locais, assistiram à palestra de Lula, que fez questão de ressaltar sua intenção de, se eleito presidente, investir em turismo. "Ele elogiou Búzios e disse que um de seus projetos é estimular o turismo no País", afirmou Uriel Pereira (sem partido), vice-presidente da Câmara dos Vereadores que esteve presente ao evento. "Para nós, foi uma honra ter Lula aqui", acrescentou. O presidente de honra do PT passou o réveillon em Búzios. Lá, ele pretendia descansar muito para enfrentar um ano longo e cansativo, como disse à reportagem do Estado. Sua intenção inicial era ficar na cidade até o próximo dia 15. "Ele tinha me dito que ficaria até a semana que vem, mas, como eu não falei com ele, não sei o que motivou da mudança", disse o empresário Mauro Dutra, amigo de Lula e dono da mansão em Búzios.