Lula instalou novo ciclo de desenvolvimento, diz Dilma

Dilma reiterou a importância de programas sociais como o Bolsa-Família e a política de valorização do salário-mínimo, além do aumento do emprego formal. "Só somos respeitados lá fora porque mudamos aqui as condições", disse, sobre a imagem externa do País. Ela participa da cerimônia de entrega do trecho Floresta - Serra Talhada do Sistema Adutor Pajeú, no Sertão de Pernambuco. A obra captará água do Rio São Francisco para abastecer a região. Além disso, o evento marca a entrega de 22 máquinas retroescavadeiras a cidades pernambucanas.