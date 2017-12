Lula inspeciona obras da Ferrovia Norte-Sul no Tocantins O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inspeciona hoje, no norte do Tocantins, um trecho em construção da Ferrovia Norte-Sul. A comitiva chega a Araguaína, ponto de partida para a vistoria, seguindo de helicóptero para Aguiarnópolis. No trajeto, Lula e assessores sobrevoam as obras da linha férrea entre as duas cidades. Depois, já em terra, seguem de trem para o pátio multimodal da ferrovia onde visitam as instalações e participam de cerimônia em um palco montado no local. Com extensão total de 1.980 quilômetros, a Ferrovia Norte-Sul é um projeto da década de 80, cuja área de influência abrange os Estados do Maranhão, Tocantins, Goiás, nordeste do Mato Grosso, sudeste do Pará, sul do Piauí, oeste da Bahia e noroeste de Minas Gerais.