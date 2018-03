Lula inicia reunião com ministros sobre PAC Começou na manhã de hoje, no Palácio do Planalto, a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros para um balanço das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) nos setores de logística e infra-estrutura. A reunião é fechada à imprensa, mas, por alguns instantes, foi permitida a presença de fotógrafos e cinegrafistas, para registro de imagens. De acordo com os profissionais que tiveram acesso à sala, quatro ministros participam do encontro: Alfredo Nascimento (Transportes), que já teria feito sua exposição, Dilma Rousseff (Casa Civil), Paulo Bernardo (Planejamento, Orçamento e Gestão) e Carlos Minc (Meio Ambiente). Participa também o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho.