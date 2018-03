Lula inicia hoje novo giro pelo continente africano

No domingo, Lula será recebido pela oitava vez por um ditador africano. Dessa vez, jantará com Teodoro Obiang Mbasogo, que governa a Guiné-Equatorial com mão de ferro há 31 anos.

A presença de Lula na Guiné-Equatorial tem tirado o sono de assessores do governo. O receio é a repetição de cenas de visitas anteriores a ditaduras africanas como Gabão e Camarões, onde Lula desfilou em carro aberto com o ditador Omar Bongo e participou de um banquete com Paul Biya, em 2004 e 2005, respectivamente.

Teodoro Obiang Mbasogo, de 68 anos, aparece nas listas dos mais sanguinários e corruptos ditadores africanos, elaboradas por entidades de direitos humanos dos Estados Unidos e Europa. Pesam contra ele acusações de fraudes, tortura e assassinato.

Sem garantias

Segundo o Planalto, as exportações brasileiras para o continente passaram de US$ 2,3 milhões em 2002 para US$ 8,6 milhões em 2009 e o Brasil faturou votos importantes da África na disputa para garantir a realização dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro.

Alguns diplomatas do Itamaraty ressaltam que a política externa e as viagens de Lula não garantem apoio dos países africanos em fóruns internacionais. Prova disso foi o voto contra do Gabão nas Nações Unidas sobre a posição brasileira na questão do programa nuclear iraniano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.