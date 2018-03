Lula inicia gravações de apoio a candidatos com Cabral

Lula disse que depois da posse de Cabral as relações entre o Estado do Rio de Janeiro e o governo federal melhoraram muito, o que permitiu o início de obras importantes como as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) nas favelas do Rio, além de obras no Porto de Sepetiba, e construção do anel viário da Baixada Fluminense, entre outras, todas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Lula disse ainda no programa que a aproximação com Cabral se deu em 2006. "Quando o Cabral entrou as coisas começaram a fluir com mais facilidade", afirmou o presidente da República para o programa do governador.

Para gravar a participação em que mostra apoiar Cabral, Lula cancelou audiência que teria com o governador do Amazonas, Omar Aziz (PMN), marcada para as 10 horas na sede provisória do Executivo, o Centro Cultural do Banco do Brasil. A conversa ficou para o início da tarde. Lula vai participar intensamente dos programas da petista Dilma Rousseff, a candidata que ele mesmo escolheu para disputar a sua sucessão. Mas o presidente ainda não foi chamado a fazer as gravações.