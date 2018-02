Lula indica Gurgel para procuradoria-geral da República

Toffoli, que esteve reunido com Lula, disse que a demora na escolha de Gurgel ocorreu por questões de agenda e pela necessidade de discussões. A lista tríplice para indicação de procurador-geral da República era formada, além de Gurgel, pelo coordenador da área criminal do MPF, Wagner Gonçalves, e pela subprocuradora federal dos Direitos do Cidadão, Ella Wiecko. Gurgel foi o mais votado pela categoria em eleições internas.