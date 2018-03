Lula indica dois desembargadores para ministros no STJ Os desembargadores Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e Maria Isabel Gallotti Rodrigues, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, vão integrar o Superior Tribunal de Justiça (STJ). A indicação do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ocorreu na noite de ontem.