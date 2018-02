Lula indica desembargador para vaga no STJ O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou o desembargador federal Benedito Gonçalves para compor o Superior Tribunal de Justiça (STJ) na vaga aberta com a aposentadoria do ministro José Delgado, destinada a membros de tribunais regionais federais. Agora o desembargador aguarda a data de sua sabatina no Senado. Para ser nomeado ministro do STJ, o indicado deve ser aprovado em sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, posteriormente, no plenário. O pleno do tribunal reúne-se na terça-feira para escolher o novo presidente e outros cargos vagos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.