Lula indica desembargador para o STJ Com a aposentadoria do ministro Jorge Scartezzini, o desembargador federal Napoleão Nunes Maia Filho, de 61 anos, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, irá integrar o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Filho foi indicado ao cargo pelo presidente da República, Luiz Inácio da Lula Silva, conforme a edição do Diário Oficial da União desta terça-feira, 24. Agora o desembargador deverá passar por sabatina no Senado Federal para, em seguida, tomar posse. Na eleição para a vaga, realizada em 10 de abril, Filho saiu vencedor com 25 votos, ante os desembargadores federais Benedito Gonçalves e Assusete Dumont Reis Magalhães, que conquistaram 20 e 18 votos, respectivamente. Natural de Limoeiro do Norte, no Ceará, Filho é bacharel e mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Atua como juiz desde 1991. Com mais de dez livros publicados, é membro da Academia Cearense de Letras, onde ocupa a cadeira que pertenceu à escritora Rachel de Queiroz.