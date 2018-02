Lula indica Bernardo Oliveira para diretoria da ANTT

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou ao Senado a indicação de Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira para assumir um cargo na diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Oliveira é ligado à ministra da Casa Civil, Dilma Roussef. Atualmente, ele é subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil. A mensagem publicada nesta quinta-feira, 14, no Diário Oficial da União, não explicita se o governo pretende indicar Oliveira apenas para a diretoria, ou para o cargo de diretor-geral da ANTT. Mas a expectativa é que ele deverá ser colocado no comando da agência, já que o mandato do atual diretor-geral, José Alexandre Resende, termina na próxima segunda-feira. Resende ainda poderia ser reconduzido para mais quatro anos de mandato, mas, segundo fontes, ele próprio teria recusado convites para permanecer no cargo. Na próxima segunda-feira haverá outra vaga na diretoria da ANTT, com término do mandato de Gregório de Souza Rabelo. Ele chegou a entrar com uma liminar na Justiça para continuar no cargo, sob o argumento de que embora tenha assumido o cargo em fevereiro de 2004, o decreto de nomeação só foi publicado no Diário Oficial em novembro daquele ano. A Justiça derrubou o argumento.