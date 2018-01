Lula indica advogada de São Paulo para ministra do STJ O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou a advogada Maria Thereza Rocha de Assis Moura, de São Paulo, para o cargo de ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A indicação foi encaminhada pelo ministro da Justiça, Márcio Thomas Bastos, à presidência do tribunal. Maria Thereza, de 49 anos, é doutora em direito processual e atua nas áreas cível e criminal e é professora da faculdade de direito da USP, nas áreas de graduação e pós-graduação. Ela vai ocupar a vaga aberta pelo ministro José Arnaldo da Fonseca, que se aposentou em novembro de 2005 e será a quinta a mulher a ingressar no STJ, composto por 33 integrantes.