Lula inaugura trecho de rodovia ao lado de Evo Morales

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou nesta quinta-feira, 15, em Corumbá, Mato Grosso do Sul, para participar de inauguração de um trecho rodoviário na cidade boliviana de Puerto Suarez, que liga o município - o primeiro na fronteira da Bolívia com o Brasil - à Roboré, também no país vizinho. O trecho faz parte de projeto de infraestrutura na Bolívia, que contou com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Efe Veja também: Lula na Bolívia. E mais ''choradeira'' Em Puerto Suarez, um grupo de aproximadamente 50 agricultores acompanhados de suas famílias compareceram ao local para a cerimônia. Eles queriam pedir ao presidente boliviano, Evo Morales, a legalização das terras que hoje ocupam. A cidade está praticamente parada desde quarta-feira à espera do evento. Depois de discursos e da inauguração da obra, os dois presidentes partirão para uma agenda em comum no lado brasileiro. É esperada a possibilidade uma conversa entre os dois a respeito do gás boliviano importado. O Brasil reduziu em 20% o volume por conta da redução de demanda e isso deve trazer impactos à Bolívia, que não tem para onde destinar o gás e também não pode cortar sua produção, que é atrelada à produção de diesel e gasolina para abastecer o país.