Lula inaugura rodovia em GO e provoca FHC em discurso O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou hoje o último trecho da BR 060, estrada que liga Brasília a Goiânia e que levou quase 20 anos para ser concluída. Em um discurso em que disse estar "cumprindo o sonho de Juscelino Kubitschek", o presidente voltou a comparar seu governo com o do antecessor Fernando Henrique Cardoso. "Estamos concluindo uma obra que começou em 1988. O presidente Fernando Henrique Cardoso concluiu 50 quilômetros e nós concluímos 121 quilômetros", afirmou em um discurso. Essa foi a terceira vez desde que foi eleito que Lula visitou a BR 060. A primeira delas foi em maio de 2006, onde foi vistoriar a obra. Voltou em março deste ano para inaugurar o viaduto também em Anápolis, poucos quilômetros a frente de onde esteve hoje, para inaugurar o trecho final da obra. No total, a estrada tem 171 quilômetros. FHC inaugurou o balão de acesso a Goiânia da mesma estrada, em 2000.