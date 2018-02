Lula inaugura obra e vê jogo do Corinthians no ABC

Vestido com uma camisa que ostentava as cores e escudos do São Bernardo Futebol Clube de um lado e do outro as do Corinthians, Lula descerrou a placa de entrega da obra, que ampliou a capacidade do estádio de 13 mil para 15,8 mil lugares. Do lado externo do estádio, no entanto, ainda podem ser vistos muito entulho e sobras de material de construção, e o próprio gramado do campo de futebol ainda está em formação.

Essa é a primeira vez que Lula volta ao Primeirão após deixar a Presidência da República, um local simbólico para sua carreira política por ter sido onde se realizou a histórica assembleia dos metalúrgicos realizada em 13 de março de 1979, liderada por ele e que marcou sua entrada no cenário político brasileiro como uma forte liderança sindical no País.

Hoje, Lula falou brevemente para uma plateia que não chega a lotar o estádio, que sedia desde as 19h30 a partida entre São Bernardo e Corinthians pelo Campeonato Paulista. Ele elogiou a obra de ampliação e afirmou que São Bernardo merecia ter um estádio de qualidade e um time na primeira divisão. Ovacionado pela torcida corintiana, que é minoria no Primeirão hoje, Lula foi saudado com uma reverência coletiva geralmente reservada aos reis e rainhas. Após desejar um bom jogo a todos, o ex-presidente dirigiu-se para um camarote, para assistir à partida de futebol.

Ele ainda recebeu uma camisa do São Bernardo com o número 13 nas costas e seu nome, além de um boné do time do ABC e um título de sócio vitalício do clube. Há pouco, ao entrar em campo, os jogadores do São Bernardo abriram uma faixa saudando o retorno de Lula e dona Marisa à cidade, em que estava escrito "Presidente Lula e dona Marisa, é com muito carinho que os recebemos de volta".