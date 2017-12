Lula inaugura maior fábrica de resina PET do mundo em PE O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quarta-feira, 28, da inauguração da maior fábrica de resina PET do mundo, do Grupo Mossi & Ghisolfi, na zona industrial do Porto de Suape, no litoral sul de Pernambuco. Durante sua segunda visita ao Estado neste ano, Lula lançará também, às 13 horas, o pólo petroquímico de Suape, por meio da assinatura de um termo de compromisso entre a Petrobras, o governo de Pernambuco e Suape. Às 14h40, o presidente almoçará com o governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), e com o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, no Palácio do Campo das Princesas. No dia 30 de março, Lula deve realizar uma terceira visita ao Estado para assistir à pré-estréia do espetáculo A Paixão de Cristo, em Nova Jerusalém. Investimento A fábrica de resina PET, produto utilizado na fabricação de embalagens de refrigerantes, representa um investimento de R$ 700 milhões - R$ 350 milhões financiados pelo BNDES e R$ 110 milhões pelo Banco do Nordeste - e tem capacidade de produção anual estimada em 450 mil toneladas. Desde 16 de janeiro deste ano, a unidade funciona de forma experimental, tendo gerado 200 empregos diretos e 170 terceirizados. Em pleno funcionamento, a unidade brasileira deve desbancar a fábrica de Altamira, no México, que atualmente é a maior produtora de resina PET do mundo. De início, a fábrica irá focar o mercado brasileiro e latino-americano. A expectativa é de que ela viabilize, no futuro, a implantação do pólo de poliéster no Nordeste, um empreendimento ainda maior.