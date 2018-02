Lula inaugura ligação de número 2 milhões na área rural

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador do Paraná, Roberto Requião, inauguraram nesta segunda-feira, 22, a ligação de número 2 milhões na área rural brasileira, no assentamento rural Robson de Souza Vieira, no município de Congonhinhas, Norte Pioneiro do Paraná. O beneficiado com a ligação, que faz parte do programa Luz para Todos, é o agricultor assentado Odair Sardor.

Desde sua criação, em 2004, o programa já beneficiou cerca de 10 milhões de pessoas , o que representa a totalidade das famílias dessas localidades sem acesso à energia elétrica, de acordo com o Censo Demográfico de 2000. O diretor nacional do Luz Para Todos, do Ministério das Minas e Energia, Hélio Morita, comparou a área atendida à população de um país como Portugal.

Nesses cinco anos foram gerados 300 mil empregos e implantados 4,62 milhões de postes, 883 mil quilômetros de cabos e 708 mil transformadores. O investimento do governo federal no programa é de R$ 9,8 bilhões, dos quais R$ 6,9 bilhões já foram liberados. Também está prevista a contratação de R$ 1,7 bilhão pelos governos estaduais.

Um fator a ser considerado, segundo o diretor, é que 4,8% das famílias atendidas pelo programa, voltaram a residir no campo e o Brasil precisa da produção desse agricultor".