Lula inaugura ligação de luz e escola inacabada na Bahia O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu duas mil pessoas na noite desta segunda-feira no povoado de Paiaiá, zona rural do município de Santo Estevão, a 150 quilômetros de Salvador para a inauguração de obras de eletrificação do programa Luz para Todos. À tarde, Lula havia passado pela cidade de Santo Amaro, cidade histórica do Recôncavo Baiano, onde inaugurou uma escola que ainda não tem mesas e cadeiras, junto com dona Claudionor, a Canô, mãe dos cantores Caetano Veloso e Maria Bethânia. Ele admitiu que a licitação para compra de móveis não foi concluída, mas assegurou que as aulas começarão em 1.º de agosto. Os moradores da região de Paiaiá ganharam bonés e camisetas com a marca do programa e o logotipo do governo federal, distribuídos pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf). E aplaudiram o presidente gritando coros de incentivo à reeleição. Alguns portavam cartazes da eleição presidencial passada, com a foto de Lula e a frase "Quero um Brasil Decente, Lula para presidente". Um dos convidados da festa foi o deputado federal Josias Gomes (PT-BA), envolvido no escândalo do mensalão, que sentou-se atrás de Lula no palanque armado na praça. Junto com Josias estavam vários deputados petistas e o ex-ministro das Relações Institucionais, Jaques Wagner, candidato do PT ao governo da Bahia. Na cidade de Santo Amaro, à tarde, faixas de boas-vindas foram espalhadas em Santo Amaro pelo ex-deputado Genebaldo Correia, que foi acusado pela CPI do Orçamento, de 93, e renunciou para evitar a cassação, e pelo deputado Geddel Vieira Lima (PMDB), que se livrou na última hora da lista de cassações. ?Geddel e Genebaldo saúdam Lula?, dizia uma faixa. Presidente do PMDB local, ele ficou na área de convidados e foi chamado de ?doutor? por petistas como a ex-prefeita de Salvador Lídice da Mata. Durante o discurso Paiaiá, depois de falar sobre o Luz para Todos e prometer fornecer energia para todas as residências do País até 2008, Lula disse que não podia citar nomes de candidatos e candidaturas pois "tem gente que todo santo dia entra com um processo contra mim na Justiça eleitoral". Ele fazia questão de lembrar que estava ali participando de um "programa institucional." Biquinhos de luz Logo depois ele foi até duas casas na zona rural ligar, conforme disse, "os biquinhos de luz" e numa delas, a da agricultora Luzia Maria Conceição, (que revelou votar em Lula) o presidente insistiu que não fazia campanha política. Justificou ser difícil evitar as manifestações durante eventos como o que participou. "Não pode controlar o povo: quando o povo quer aplaudir ou vaiar vai fazer o que?" Também reiterou que pretende continuar participando desse tipo de evento, sem se referir sobre as restrições da legislação eleitoral no período de campanha. Ele garantiu que não vai anunciar a candidatura à reeleição no fim de semana quando o PT realiza sua convenção e garantiu o propósito de continuar circulando pelo Brasil. Em Brasília, o ministro das Relações Institucionais, Tarso Genro, havia dito à tarde que Lula anunciará sábado que será candidato à reeleição mas deixará em aberto o nome que integrará a sua chapa como vice. "Tem muita coisa para fazer nesse País e o presidente da República não pode ficar trancado no gabinete porque é um ano eleitoral; o presidente precisa andar pelo País inteiro e fazer as coisas acontecerem", disse Lula na cidade baiana.