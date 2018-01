Lula inaugura estátua do marinheiro João Cândido no Rio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou a estátua em homenagem a João Cândido na Praça 15, no centro do Rio de Janeiro, no Dia da Consciência Negra, acompanhado do ministro da Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Igualdade Racial, Edson Santos. Além deles, compareceram o ator Antonio Pitanga, a ex-ministra Marina Silva e Benedita da Silva. João Cândido liderou a Revolta da Chibata, em 1910, contra os castigos físicos que era impostos aos marinheiros pela Marinha do Brasil. Pela sua participação no movimento, João Cândido, que também é conhecido como o Almirante Negro, foi preso e chegou a ser internado num manicômio. (Com Agência Brasil)