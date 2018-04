Lula 'inaugura' escola construída em 1958 por JK O presidente Luiz Inácio Lula da Silva "inaugurou" uma escola construída por Juscelino Kubitschek em 1958. Nesta tarde, Lula esteve em Planaltina - cidade satélite do Distrito Federal - visitando uma escola técnica que foi ampliada e melhorada no ano passado. O governo federal investiu R$ 5,5 milhões na unidade em 2008. Embora a escola tenha completado 50 anos, o Palácio do Planalto e o Ministério da Educação divulgaram material publicitário destacando que a escola foi inaugurada. Em discurso, Lula disse que estava "inaugurando" a primeira escola técnica de uma série de 100 que pretende entregar em 2009. Ele, depois, reconheceu que a unidade de Planaltina é uma obra de JK. "Esse gesto aqui é mais que inaugurar uma escola técnica que estava praticamente abandonada, feita por Juscelino em 1958", disse. Ao final da solenidade, o ministro da Educação, Fernando Haddad, foi questionado se o evento era uma inauguração ou reinauguração, já que, desde o ano passado, alunos já estudam nos prédios reformados. Haddad, no entanto, desconversou. O ministro disse apenas que o governo recebe crítica quando faz "uma solenidade antes da reforma ou depois". A escola técnica de Planaltina foi transferida em 1978 para o Distrito Federal e, em 2007, voltou a ser federalizada. Na solenidade, Lula informou que pretende ampliar o Programa Universidade para Todos (ProUni), programa que garante vagas para estudantes mais pobres em universidades privadas. Segundo ele, se o governo tomar algumas medidas, poderá atender até um milhão de pessoas.