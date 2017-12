Lula imita Getúlio ao iniciar produção de petróleo da P-50 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou na tarde desta sexta-feira a produção de petróleo da plataforma P-50 na Bacia de Campos, no Norte do Estado do Rio de Janeiro. Repetindo um gesto do ex-presidente Getúlio Vargas, em 1952, Lula molhou as mãos no óleo e imprimiu as marcas em um macacão de funcionário da Petrobras. É a segunda vez que o presidente sobre na plataforma P-50, desta vez para anunciar a conquista da auto-suficiência na produção nacional de petróleo. Maior unidade de produção em operação no país, a P-50 adicionará 180 mil barris diários à produção nacional (o barril é a unidade de medida de petróleo líquido, igual a 159,2 litros). Somente essa unidade, instalada no campo de Albacora Leste, responderá por 11% de toda a produção nacional, que passará a cerca de 1,92 milhões de barris por dia. A Petrobras foi criada em outubro de 1953, por meio da Lei 2004, sancionada por Getúlio Vargas, depois de anos de movimento nacionalista, que resultaram na campanha O petróleo é nosso. O presidente Lula assistiu, na sala de controle da plataforma P-50, a um vídeo institucional da Petrobras. Depois, seguirá para o Rio de Janeiro, onde participará de cerimônia pela conquista da auto-suficiência na produção de petróleo no Brasil.