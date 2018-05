Lula ignora protesto de arrozeiros em Roraima

Veja também:

A fazendeira Regina da Silva segurava um cartaz com cópias de multas do Ibama no valor de R$ 7 milhões por ocupar terras indígenas. "Nós não temos para onde ir. Estão entregando nossas terras", afirmou. Lula, indiferente ao protesto, inaugurou hoje o terminal de passageiros do aeroporto de Boa Vista e seguiu para a cidade de Bonfim, a 130 km da capital, onde terá uma reunião bilateral com o presidente da Guiana, Bharrat Jagdeo.

A obra do terminal foi um investimento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) de cerca de R$ 9 milhões e ampliou a capacidade operacional do aeroporto de 270 mil para 330 mil passageiros por ano.