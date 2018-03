Lula: Hillary deve tratar questão do Irã com Amorim O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou hoje a defender o diálogo com o Irã. Durante rápida entrevista dada após o lançamento do Portal Brasil, e questionado sobre a reação que teria diante de um possível apelo da secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, para a imposição de sanção ao Irã, Lula disse que Hillary não deve pedir nada a ele. Segundo o presidente, se a secretária dos Estados Unidos tiver que fazer algum pedido neste sentido ao Brasil, que seja ao ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim, pois ele a está recebendo a pedido do ministro. "Negociação é com o Celso", disse.