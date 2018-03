Lula, Haddad e Marta subirão juntos em palanque neste sábado

SÃO PAULO - O prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho (PT), confirmou a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, e da senadora Marta Suplicy na inauguração de um Centro Educacional Unificado (CEU) neste sábado, 14.

Será o primeiro evento com a participação de Lula desde que ele concluiu seu tratamento contra o câncer na laringe. Também deve ser a primeira vez que o ex-presidente e Marta sobem no palanque de Haddad.

O CEU Regina Rocco Casa foi batizado em homenagem à mãe da ex-primeira-dama Marisa Letícia, mulher de Lula. Segundo o prefeito de São Bernardo do Campo, com a inauguração, serão abertas 5 mil novas vagas na rede municipal de ensino. O CEU é uma das marcas da gestão Marta Suplicy na Prefeitura de São Paulo, entre 2001 e 2004.

O evento organizado pelos petistas servirá para iniciar a participação de Lula na pré-campanha de Haddad, e para tentar amenizar os ânimos entre Marta e a cúpula do partido. A senadora era pré-candidata à Prefeitura, mas desistiu de entrar na disputa depois de ser pressionada pelo ex-presidente, que preferia Haddad como pré-candidato.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Recentemente, Marta criticou a condução da pré-campanha de Haddad e disse que o ex-ministro precisa "gastar sola de sapato" se quiser vencer. O PT acredita que a presença da senadora na campanha é essencial para fortalecer a candidatura do partido na capital.