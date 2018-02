Lula gravará depoimentos para ajudar candidatos O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai gravar depoimentos para ajudar candidatos nos municípios em que a oposição vem batendo forte no governo. A estratégia foi definida hoje na reunião da coordenação política. Na reunião, segundo o ministro das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, Lula confirmou que vai a mais dois municípios em São Paulo: Santo André e Diadema. O presidente já havia confirmado sua ida a São Paulo no próximo fim de semana, onde a ex-prefeita e candidata pela coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB), Marta Suplicy, lidera as pesquisas de intenção de voto - e a São Bernardo do Campo. Segundo relato do ministro, Lula comentou ainda a subida de Márcio Lacerda, candidato do PSB, na disputa pela prefeitura de Belo Horizonte, lembrando que ele tem um palanque muito forte, vez que é apoiado pelo governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), e pelo petista Fernando Pimentel. E o vice-presidente, José Alencar, que é de Minas, emendou comentando que "foi um crescimento estranho" porque ele cresceu "muito em pouco tempo".