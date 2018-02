Lula gravará depoimentos onde oposição vem batendo forte

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai mesmo gravar depoimentos para ajudar candidatos nos municípios em que a oposição vem batendo forte no governo, informou nesta segunda-feira, 25, o ministro das Relações Institucionais, José Múcio. O ministro, porém, não mencionou quais municípios seriam estes. Na reunião, segundo Múcio, Lula confirmou que vai a mais dois municípios em São Paulo: Santo André e Diadema. Lula já havia confirmado sua ida a São Paulo no próximo fim de semana, onde a ex-prefeita Marta Suplicy Marta lidera as pesquisas de intenção de voto - e a São Bernardo. Segundo relato do ministro, Lula comentou ainda que subida de Márcio Lacerda, candidato do PSB, na disputa pela prefeitura de Belo Horizonte, lembrando que ele tem um palanque muito forte. E o vice-presidente, José Alencar, que é de Minas, emendou comentando que "foi um crescimento estranho" porque ele cresceu "muito em pouco tempo"