Lula grava vídeo para o Dia Mundial da Voz

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva gravou uma mensagem em homenagem ao Dia Mundial da Voz, comemorado nesta segunda-feira, 16. No vídeo, Lula agradeceu os profissionais que o atendem desde o início do tratamento contra o câncer na laringe.

"Desde que recebi o diagnóstico de câncer de laringe, tive muito medo de perder minha voz", afirmou. O tumor, diagnosticado em outubro do ano passado, desapareceu, segundo exames realizados no fim de março, mas Lula segue em acompanhamento médico. "Continuo fazendo fonoterapia, pois tenho certeza que minha voz pode melhorar ainda mais", completou.

O vídeo de quase 2 minutos faz parte da campanha promovida pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Na mensagem, Lula relatou a rouquidão que teve e a dificuldade para engolir, mas ressaltou a importância do acompanhamento especializado. "Espero que todas as pessoas que têm o problema que eu tive possam ter acesso ao mesmo tratamento o que eu estou tendo", disse.

Nesse sábado, 14, Lula teve sua primeira aparição em palanque, após a conclusão do tratamento. Com a voz ainda rouca e fraca, falou por pouco mais de cinco minutos e parou por causa de um acesso de tosse. "Se eu tivesse juízo, não ia falar aqui porque não estou com a garganta totalmente boa", disse durante a inauguração, em São Bernardo do Campo, de um Centro Educacional Unificado (CEU).