Lula grava programa sobre 30 anos do PT

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva gravou nesta quarta-feira, 27, uma participação no programa do Partido dos Trabalhadores, que vai completar 30 anos no dia 10 de fevereiro. Lula deixou o Palácio da Alvorada de helicóptero para ir até a produtora do programa, no setor de Mansões do Park Way, em Brasília. A previsão é de que de lá ela siga direto para Base Aérea, de onde embarcará para Recife (PE).

Na capital pernambucana, o presidente assina o decreto de criação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Suape, inaugura uma Unidade de Pronto Atendimento no Jardim Paulista e participa de cerimônia de celebração ao Dia Internacional de Recordação do Holocausto.

À noite, Lula jantará com o governador de Pernambuco e presidente do PSB, Eduardo Campos, com quem deverá discutir a situação do deputado Ciro Gomes (PSB-CE), que pretende disputar a Presidência da República.

Às 23 horas, Lula embarcará para Zurique, na Suíça, para o Forum Econômico Mundial, em Davos. No evento, o presidente será homenageado com o prêmio Estadista Global.