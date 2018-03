Lula: Geddel é 'tinhoso' e 'brigão', mas cumpre tarefas

Sobre as divergências de Geddel com o seu adversário político da Bahia, o governador Jaques Wagner (PT), Lula confessou que não gostaria de vê-los brigando. "Se vocês me obedecessem, isso não aconteceria", brincou. Lula sugeriu ao presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB), presente ao evento, que levasse parlamentares da Casa para conhecer as obras que estão em andamento no Nordeste, que foram coordenadas por Geddel. "Os deputados precisam ver o que está acontecendo no Nordeste."