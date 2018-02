Lula: Ganhar o governo de SP nunca esteve tão próximo O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, 02, acreditar que o PT nunca esteve tão perto de conquistar o governo paulista quanto está para as eleições de 2014. "Estou convencido de que nunca esteve tão próximo do PT ganhar o governo do Estado de São Paulo como agora. Desde a existência do PT esse é o melhor momento que nós temos para ganhar as eleições", afirmou Lula a jornalistas, após tomar vacina contra a gripe em São Bernardo do Campo, acompanhado de sua esposa, Marisa Letícia.