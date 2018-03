Lula frisa atenção à infraestrutura e alfineta oposição O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na noite desta quinta-feira, 13, em seminário em homenagem aos 10 anos do PT no poder, em Curitiba, que o Brasil é um dos países do mundo que mais investe em infraestrutura. "Poucos países do mundo, talvez só a China, têm investido em infraestrutura como o Brasil", disse Lula em discurso transmitido pelo site do Partido dos Trabalhadores (PT). O ex-presidente citou os programas de licitações de portos e aeroportos lançados recentemente pela sua sucessora Dilma Rousseff e os investimentos previstos pela Petrobras no pré-sal.