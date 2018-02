Lula: 'fiquei com dó do Obama e do Zapatero' O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não para de comemorar a escolha do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos de 2016. Ao participar nesta noite de uma solenidade comemorativa do Dia Nacional de Combate a Cartéis, no Ministério da Justiça, Lula chegou a brincar com a derrota das candidaturas de Chicago (EUA), Madri (Espanha) e Tóquio (Japão). "Depois da vitória do Rio, eu fiquei com dó do (Barack) Obama e do (José Luis) Zapatero", disse o presidente, referindo-se ao presidente dos Estados Unidos e ao primeiro-ministro espanhol, que defenderam seus países.