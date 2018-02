Lula finalmente embarca para Brasília O avião Hércules C-130, da Força Aérea Brasileira, acabou de pousar na cidade de Punta Arenas, no sul do Chile, trazendo a bordo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua comitiva. Eles retornaram da viagem à Antártida, que sofreu um atraso de quase cinco horas devido ao mau tempo. Lula deixou a aeronave da FAB e já embarcou no ''Aerolula'', de volta a Brasília.