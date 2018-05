Lula fica em 1º na pesquisa espontânea CNT/Sensus

Na pesquisa espontânea para a eleição presidencial de 2010, em que os eleitores, sem a apresentação de uma lista, dizem em quem vão votar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece disparado em primeiro lugar, com 21,2% das intenções. O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), vem na sequência com 7,7%, seguido da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, com 4,8%.

O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), é o quarto mais lembrado, com 3,1%, e o deputado federal Ciro Gomes (PSB-CE) surge em quinto lugar, junto com o ex-governador e ex-candidato à presidência em 2006, Geraldo Alckmin (PSDB). Ambos têm 1% das indicações. Heloísa Helena e Marina Silva aparecem depois, com 0,9% cada uma.

A pesquisa CNT/Sensus mostrou que Lula tem um potencial de transferência de votos de 20,8%, que é o total de entrevistados que dizem que só votariam no candidato indicado por ele. Em maio, esse indicador estava em 21,5%. O diretor da Sensus, Ricardo Guedes, disse que apesar da ligeira queda, o porcentual de transferência é "muito alto", já que tradicionalmente esse índice é de 5%.