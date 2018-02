Lula faz nomeações em duas embaixadas O presidente Lula nomeou o diplomata Carlos Antonio da Rocha Paranhos embaixador na Rússia. Paranhos integrava a delegação permanente do Brasil em Genebra. Lula nomeou ainda José Vicente de Sá Pimentel para o cargo de embaixador junto à África do Sul. Pimentel estava na embaixada do Brasil na Índia.