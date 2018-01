Lula faz mensagem de apoio a Chico Buarque e critica 'analfabetos políticos'

O ex-presidente Lula utilizou seu perfil oficial no Facebook para manifestar apoio ao cantor e compositor Chico Buarque, que foi hostilizado por um grupo antipetista na última segunda-feira (21) ao sair de um restaurante no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro.

O cantor estava acompanhado dos cineastas Cacá Diegues, Miguel Faria Jr. e Rui Solberg e do jornalista e escritor Eric Nepomuceno, que também bateu boca com um integrante do grupo. A discussão aconteceu por volta da meia-noite em frente restaurante Sushi Leblon, um dos mais movimentados do bairro, frequentado por artistas e celebridades.

Chico Buarque, que é simpatizante do PT e já participou de várias campanhas do partido, manteve o tom de voz baixp e o bom humor durante a discussão. “Quero ouvir da sua boca: quem apoia o PT o que é?”, perguntou um dos provocadores. “É petista”, respondeu o compositor. “É um merda”, interrompeu o rapaz.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na mensagem de apoio, Lula aponta o "ódio de classes" como sentimento catalisador de situações como essa e critica "analfabetos políticos". O vídeo da discussão foi publicado nesta terça-feira, 21, pelo site Glamurama.