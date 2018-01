Lula faz farra fiscal e cambial, diz Alckmin O candidato da aliança PSDB-PFL à Presidência da República, Geraldo Alckmin, acusou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de estar promovendo "uma grande farra cambial e fiscal" com objetivos "meramente eleitoreiros". Alckmin fez o comentário, em conversa com diretores das sucursais de seis grandes jornais, durante café da manhã no apartamento do candidato a vice-presidente na sua chapa, senador José Jorge (PFL-PE). O ex-governador paulista advertiu que "quando o atual cenário externo benigno mudar, e os sinais de que isso pode acontecer estão aí, o Brasil vai ter mais problemas que os outros países". Segundo Alckmin, Lula "agiu de modo irresponsável" porque adotou uma política econômica deliberada de juros muito altos para valorizar o real perante o dólar. Ele admite que o câmbio valorizado aumentou também o poder de compra das camadas mais pobres da sociedade, mas ao custo de transferir renda do setor produtivo, especialmente do agronegócio, para o consumo popular. "Com isso, perdemos a oportunidade de lançarmos o País num verdadeiro ciclo sustentado de desenvolvimento", disse ele. "Nós ainda não temos acesso ao eleitor, pela TV, como tem sozinho o presidente Lula" Alckmin e José Jorge afirmaram que trabalham com uma análise realista do atual cenário eleitoral. "O quadro vai mudar quando chegar a hora da campanha e se criar o ambiente de disputa eleitoral, que ainda não existe. Nós não temos acesso ao eleitor, pela TV, como tem sozinho o presidente Lula", disse Alckmin. O senador José Jorge observou que as pesquisas altamente favoráveis à candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu Estado, Pernambuco, deve-se à falta de informação popular sobre as opções que terá na eleição de outubro. "A partir de agosto, o eleitorado vai, como sempre, se dividir entre nós e eles", disse Jorge, prevendo que a chapa tucano-pefelista vai crescer "para muito mais dos 10%" que tem hoje. Alckmin disse não ter dúvida de que a eleição será decidida em dois turnos. "Lula e o PT calçaram salto alto e não percebem que só têm 42% de apoio nas pesquisas e uma rejeição de 35%". O candidato destinado a vencer uma eleição no primeiro turno, explicou Alckmin, tem de ter "o prestígio de 58% de apoio de um José Serra, em São Paulo, ou do governador Aécio Neves, em Minas Gerais, que tem 72% nas pesquisas". Surpresa O ex-governador paulista confessou que quando renunciou ao governo de São Paulo para se candidatar esperava cair do índice de 20%, que então tinha nas pesquisas, "para uns 14%". Segundo ele, esse era um cenário realista para quem de repente sai da cena em que era protagonista, à frente do governo estadual, para uma situação em que a lei o proíbe até mesmo de dizer que é candidato. "Fiquei surpreso, pois já tenho 22%", observou. A certeza dele de que a corrida presidencial terá dois turnos "vem de um cálculo matemático simples". Ele acredita, por exemplo, que a candidata do PSOL, senadora Heloisa Helena (AL), crescerá eleitoralmente e receberá uma votação "de dois dígitos, acima de 10%". Ele estima que candidatos como o senador Cristovam Buarque, do PDT, e de partidos menos expressivos, como o deputado Enéas Carneiro, do Prona, e José Maria Eymael, do PSC, conquistarão outros "6% a 7% de votos, talvez mais". "Disputei oito eleições, perdi só uma, e agora vou ganhar a nona" A ele e José Jorge caberá, por fim, "a tarefa de tomar do Lula os votos para depois derrotá-lo no segundo turno". Alckmin acrescentou um comentário bem humorado: "Eu tenho os instrumentos para crescer muito, dou trabalho, sou um candidato abusado e com fama de vencedor. Disputei oito eleições, perdi só uma, e agora vou ganhar a nona". Aos que cobram melhor desempenho da sua candidatura nas pesquisas eleitorais, Geraldo Alckmin disse que é preciso esperar "o momento certo da campanha". Segundo ele, nas viagens que tem feito como pré-candidato a todas as regiões do País, percebe "uma indignação real, ainda silenciosa, que vai despertar com o que chamo de ira santa". Essa "indignação popular com os escândalos morais e a falta de ética do governo Lula vai se transformar num trabalho voluntário gigantesco a favor da alternativa que nós representamos", afirmou. Alckmin acredita que "esse será o fator surpresa, o diferencial da campanha". Ele aponta ainda duas outras condições para que sua candidatura cresça: 1) "o acesso ao rádio e a TV, que hoje não tenho, e que virá no horário eleitoral para que possamos nos comunicar diretamente com o eleitor; 2) A infantaria de campanha. A nossa chapa terá os maiores e os melhores palanques regionais, e este é um fator decisivo numa eleição casada, em que além do presidente o eleitor elege o deputado estadual, o federal, o senador e o governador.