Lula faz exames para avaliar impacto de quimioterapia

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acordou bem na manhã desta terça-feira, 1º, e realizou exames para avaliar os primeiros impactos da primeira sessão de quimioterapia a que foi submetido na tarde dessa segunda-feira, 31 de outubro, no tratamento contra o câncer na laringe. A informação é de integrantes da equipe médica que atende o ex-presidente.

Lula deve deixar o Hospital Sírio-Libanês no início da tarde. Ainda nesta terça deve ser divulgado boletim médico sobre o estado de saúde de Lula. Há a expectativa, ainda, de que o ex-presidente receba a visita do ministro da Educação, Fernando Haddad.

Na fim da tarde de segunda, Lula recebeu a visita da presidente Dilma Rousseff, do ministro da Fazenda, Guido Mantega, e do secretário-geral da Presidência, Gilberto Carvalho. Após a visita, Dilma disse que Lula estava bem disposto e ter certeza da capacidade de superação do ex-presidente.