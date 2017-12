Lula faz exames de rotina no Incor em São Paulo O presidente Luiz Inácio da Lula da Silva e a primeira-dama, Marisa Letícia, foram neste sábado, 10, ao Instituto do Coração (InCor), onde ele deve realizar exames de rotina. A equipe médica do hospital deve divulgar um boletim até as 12 horas. Durante a visita, Lula poderá visitar o senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA), que está internado desde a última quarta-feira, 7, para realizar um tratamento contra pneumonia. De acordo com o último boletim médico, o quadro de ACM, de 79 anos, é estável. No resto deste sábado, Lula deve descansar em seu apartamento, em São Bernardo do Campo. Na segunda-feira, em Brasília, às 9 horas, o presidente participará de uma audiência com a coordenação política do governo. Às 11 horas, Lula irá à cerimônia de posse do advogado José Antônio Dias Toffoli na Advocacia-Geral da União (AGU). Ele assume as funções no lugar de Álvaro Augusto Ribeiro Costa. Finalmente, às 15 horas, o presidente recebe o governador da Província de Córdoba, José Manoel de La Sota. Na agenda também consta uma audiência com o assessor especial da Presidência Cézar Alvarez. (Com informações da Agência Brasil)