Lula faz exames de rotina no hospital Sírio-Libanês

Lula passou por exames físicos, ressonância nuclear magnética, PET-CT (diagnóstico por imagem) e nasofibrolaringoscopia (exame endoscópico que permite a visualização da cavidade nasal, faringe e laringe). Todos apresentaram resultados normais, de acordo com boletim assinado pelos médicos Antonio Carlos Onofre de Lira, superintendente técnico hospitalar, e Paulo Cesar Ayroza Galvão, diretor clínico.

As equipes médicas que acompanharam o ex-presidente foram coordenadas por Roberto Kalil Filho e Artur Katz. Lula passa por exames de rotina desde que teve câncer de laringe, em 2011. A última vez em que ele esteve no hospital para realizar esse controle foi em novembro do ano passado. Em média, Lula passa por exames de rotina a cada seis meses.