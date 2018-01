Lula faz exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza na manhã deste sábado, 10, exames médicos no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A previsão é de que Lula passe apenas o período da manhã no hospital, em exames de rotina feitos desde o fim do tratamento contra um câncer na laringe.

Recentemente, surgiram boatos sobre a volta da doença do ex-presidente, os quais Lula negou veementemente. Nesta tarde, os médicos responsáveis pelos exames médicos do petista concederão uma coletiva de imprensa para comentar os resultados.

Na noite de sexta-feira, Lula participou de evento do PT em Bauru (SP) e disse que precisa provar que não vai morrer "com a pressa que eles desejam", em referência aos exames desta manhã. "Andaram inventando que meu câncer voltou", criticou o ex-presidente no evento.

Em julho, Lula chamou de "mentiras" os boatos de que realiza tratamentos contra o câncer durante a madrugada para esconder da população e explicou que faz exames de rotina a cada quatro meses. "Vou fazer um exame em agosto. Se eu tiver (câncer), eu serei o primeiro a falar para a imprensa", afirmou na ocasião.