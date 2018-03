Lula faz exames de rotina no Hospital Sírio

O ex-presidente passou por uma bateria de exames médicos na manhã de sábado no hospital Sírio-Libanês. Segundo o médico particular de Lula, Roberto Kalil Filho, os exames estavam agendados e fazem parte da rotina do ex-presidente desde que ele teve um câncer na laringe em 2011.

"É rotina. Ele faz estes exames a cada seis meses", disse o médico.

De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, Lula fez exames físicos, ressonância magnética, PET-CT (teste de imagem que permite identificar possíveis reincidências) e nasofibrolaringoscopia (localizado na laringe e mucosa nasal). "Está tudo bem", disse Kalil.