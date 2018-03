Lula faz exame de coração e tomografia nas artérias Desde das 8 horas de hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passa por uma bateria de exames no Instituto do Coração (Incor), em São Paulo. Sob a supervisão do cardiologista Roberto Kalil Filho, o presidente fará ecocardiograma, tomografia das artérias, ultra-som do abdômen e da próstata, teste de função pulmonar e exames de sangue e urina. Os exames devem durar cerca de três horas.