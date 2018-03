Lula faz discurso bem humorado na saída de ministros

Ele depois disse que mais difícil do que se despedir de ministros que estão saindo porque querem é demitir companheiros porque eles precisam sair. "Não nomeiem companheiros que vocês não podem tirar do governo", disse. Lula mencionou que, em alguns casos, teve dificuldade maior para demitir alguns ministros, mas afirmou que só contará esses casos "quando estiver próximo da extrema-unção".

No discurso, Lula se referiu à pré-candidata petista à Presidência da República, Dilma Rousseff, como ex-ministra da Casa Civil. Lula afirmou ainda que alguns de seus ministros vão disputar governos e outros voltarão ao Parlamento. Em tom de brincadeira, disse que "nem o céu é melhor do que o Senado". "No céu, você tem que morrer para chegar, no Senado, você vai vivo", completou.

O presidente destacou que a sua relação com os ministros sempre foi de buscar o consenso. "Não usei com eles a palavra determinação ou ordem. Eu sempre peço. Nós conversamos, buscamos acordo fazendo uma construção." Em seguida, ele iniciou o agradecimento a cada ministro em particular. A Alfredo Nascimento, que deixa a pasta dos Transportes disse: "No momento em que era difícil saber se eu ia ganhar em 2002, ele, lá do Amazonas, apoiou minha campanha." Na época, Nascimento era prefeito de Manaus (AM).