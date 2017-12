Lula faz campanha no espaço, diz jornal italiano Com um artigo de título "Lula faz campanha do espaço", o jornal italiano La Stampa diz que a vídeo-conferência, programada para esta quarta-feira, entre Luiz Inácio Lula da Silva e o astronauta Marcos Pontes deve aumentar ainda mais a popularidade do presidente. A campanha eleitoral, de acordo com o jornal, será jogada em todas a frentes, mas sobretudo naquela "tipicamente brasileira da emotividade". O texto, que define Lula como "um homem de sorte", explica que Marcos Pontes tornou-se um símbolo nacional e que o lançamento da Soyuz foi visto por milhões de telespectadores. Conversar com Marcos Pontes é "uma oportunidade politicamente muito apetitosa para que Lula deixasse escapar", diz o La Stampa. O jornal diz ainda que ninguém apostava em seu futuro político quando surgiram denúncias que "escandalizaram a opinião pública", mas que, apesar dos "escândalos de corrupção", o presidente não se deixou abalar.