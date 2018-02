Lula faz ato pró Cabral em inauguração no Rio Virou ato pró governador Sérgio Cabral Filho (PMDB), pré-candidato à reeleição no Rio de Janeiro, a inauguração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h na Favela Cidade de Deus, na zona oeste do Rio, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em discurso, Lula destacou que as obras realizadas nessa e em outras favelas não seriam possíveis sem a parceria dos governos federal, estadual e municipal.